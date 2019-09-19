ليبيا:رئيس المجلس الرئاسي يلتقي في روما مع رئيس وزراءإيطاليا

انسامد - 19 سبتمبر - ايلول - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في إطار علاقات التعاون وعملية التشاور بين البلدين، بحضور عدد من المسؤولين الليبيين والإيطاليين.



وتناولت المحادثات، التي جرت بمقر الحكومة (قصر كيجي) وسط العاصمة، مستجدات الوضع في ليبيا وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد السيد كونتي، خلال الاجتماع، أنه لا حل عسكريًا للأزمة الليبية، وحرص إيطاليا على إيجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، كما رحب السيد كونتي بمبادرة الرئيس التي من شأنها عقد ملتقى ليبيا يفضي إلى حل شامل يتفق عليه الليبيون. كما اثنى السيد كونتي على دور حكومة الوفاق الفعّال في مكافحة الاٍرهاب والقضاء عليه، وكذلك على دور خفر السواحل الليبية في مكافحة الهجرة وإنقاذ المهاجرين، بالرغم من وضع الأزمة الراهن وكل الصعوبات.



من جانبه أعرب، رئيس المجلس الرئاسي، عن تقديره لموقف إيطاليا الرافض للعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا، وتأكيده أنه لم يعد المعتدي شريكاً في الحل السياسي وحرصه على دحر العدوان وانهاء مشروعه لعسكرة الدولة.



من جهة أخرى، تناولت المحادثات، عددًا من من الملفات تتعلق بدعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، واستمرار التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانات اللازمة التقنية والفنية.



