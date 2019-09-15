العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

أنسامد 15 سبتمبر / ايلول - نفى مجلس الوزراء العراقي الأحد ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة.



وأكد مجلس الوزراء في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء الالتزام الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، موضحا أن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور. وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات. ودعا العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.



وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أمس السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.



