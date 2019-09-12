كونتي يدعو إلى فرض عقوبات على الدول الرافضة لمساعدةالمهاجرين

انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض تقاسم عبء وصول المهاجرين يجب أن تواجه عقوبات مالية.



وقال كونتي عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك "أولئك الذين لا يشاركون في إعادة توزيع المهاجرين على المستوى الأوروبي سيشعرون بالتأثير بشكل كبير من الناحية المالية". وقال كونتي أيضًا إن إعادة المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم يجب التعامل معها على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وقال "علينا أن نفعل الكثير بشأن عمليات إعادة اللاجئين إلى الوطن الام بمساعدة الاتحاد الأوروبي"..كما اننا لا يمكننا القول إننا راضون عن نظام الإعادة إلى الوطن الذي يطبق في إيطاليا.



