كونتي يتعهد بـ "موسم جديد للإصلاح" قبل تصويت الثقة

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - صرح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي امام مجلس النواب الايطالي بأن حكومته الجديدة تسعى إلى تحقيق "موسم جديد من الإصلاحات".



كان تصريح رئيس الوزراء قبل تقديم برنامجه قبل أول تصويت بالثقة من التصويتين الذين تقوم بهما السلطة التنفيذية في البرلمان.



حكومة كونتي الثانية تقوم على التحالف بين حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي يسار الوسط.. وقد توصلت المجموعتان ، اللتان كانتا خصمتان تقليديتان ، إلى اتفاق بعد أن سحب زعيم رابطة اليمين ووزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني الثقة من حكومة كونتي الأولى الشهر الماضي.



وقال كونتي إن حكومته الجديدة يجب أن تتميز بـ "الرصانة والصرامة حتى يتمكن مواطنونا من النظر إلى المؤسسات بإيمان متجدد".. إنني أتعامل مع وزراءنا جميعًا مع الالتزام الرسمي بالحرص علي كل كلمة نقولها يجب ان تتحلي بالصدق و ان تحترم عقلية المواطنين".



وقال كونتي إن "التحدي على الجبهة الداخلية" هو "توسيع مشاركة قطاعات من السكان الذين تم استبعادهم حتى الآن". وقال "هذه (الشرائح) تتركز ، قبل كل شيء ، بين الشباب والنساء ، وخاصة في جنوب إيطاليا".



