السراج: المجالس البلدية دليل على بداية المسار الديمقراطي

أنسامد 6 سبتمبر / ايلول - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إن المجالس البلدية التي تحظى بثقة الشعب وجاءت عبر صناديق الاقتراع، هي الدليل العملي على بداية تجسيد المسار الديموقراطي على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها بداية لا يمكن القفز عليها، وانها ستستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية في اطار الدولة المدنية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج مع عمداء مجالس البلديات، في إطار لقاءات التشاور الوطني التي تهدف إلى الوصول إلى رؤية مشتركة تجاه الأزمة الراهنة وقضايا الوطن بشكل عام، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.



وأضاف السراج: الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمراوغات والمزايدات السياسية، ويجب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية، ونتفاعل إيجابيا بصدق وإخلاص لنصل ببلادنا إلى بر الأمان.



وتابع : إن اللقاءات التشاورية هدفها تحفيز العقول وتحريك الاذهان، وقراءة الواقع وما يجري من حراك إقليمي ودولي قراءة صحيحة، وصولا إلى مشروع وطني يعكس القواسم المشتركة ويعبر عنا جميعا.



