تصويت الكتروني يحسم مصير الحكومة الايطالية الجديدة اليوم

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - يجري التصويت عبر الإنترنت من قبل أعضاء حركة 5 نجوم المناهضة للتحالف بين الحكومة مع الحزب الديمقراطي يسار الوسط من 09:00 حتى 18:00 اليوم الثلاثاء.



قال زعيم الخمس نجوم لويجي دي مايو إن مصير الحكومة الجديدة سيتقرر بالتصويت على منصة روسو. وقال السيناتور ستيب ستيفانو باتوانيلي ، إنه إذا لم يكن الرد بعد ذلك بالايجاب ، فسوف يتعين على جوزيبي كونتي المكلف بتشكيل الوزارة إخبار الرئيس سيرجيو ماتاريلا بأن عرضه لتشكيل الحكومة قد فشل.



سوف تحل الحكومة الجديدة محل الحكومة التي كانت قائمة علي التحالف بين حركة الخمس نجوم والحزب المناهض للمهاجرين ، الذي اسقطه وزراء التحالف مع وزير الداخلية المنتهية ولايته ماتيو سالفيني في 8 أغسطس / آب بعد تحييد حركة الخمس نجوم .



و لكن تظل هناك عقبة كبيرة في طريق التشكيل الجديد وهي إصرار الحزب الديمقراطي على ضرورة تغيير سياسة الرفض التي يتبعها سالفيني .



قال زعيم لويجي دي مايو إن حركة الخمس نجون لن تتنازل عن سياسات الحكومة الأخيرة في هذا المجال.



