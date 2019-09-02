دي مايو: الموافقة علي برنامجنااو الانتخابات

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - ارسل لويجي دي مايو ، زعيم حركة 5 نجوم المناهضة للتحالف ، إنذارًا واضحًا بشأن إنفاذ برنامج التحالف بعد مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيس الوزراء المعين جوزيبي كونتي مما أثار شكوكًا حول موقف شريكه المحتمل ، وهو يسار الوسط الديمقراطي الذي يمثله الحزب الديمقراطي ، حول ما إذا كان قد غير رأيه في الانضمام إلى الفريق التنفيذي الجديد.



قال دي مايو إنه "إذا دخلت نقاطنا في برنامج الحكومة ، فسنكون قادرين على البدء ، وإلا سيكون التصويت أفضل" ، مما يمنح كونتي بيانًا من 20 نقطة.



وفيما يتعلق بالنقطة الأكثر إثارة للجدل ، قال دي مايو إن حركة الخمس نجوم لا ترغب في تغيير زعيم رابطة مناهضي المهاجرين وقرار وزير الداخلية المنتهية ولايته ماتيو سالفيني والمراسيم الأمنية المثيرة للجدل والمتشددة التي تفرض مليون يورو غرامات على سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية ومنعها من المياه الإيطالية.



