ليبيا: الرئاسي يدين استهداف مطار معيتيقة

أنسامد في الأول من سبتمبر/أيلول - أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بأشد العبارات القصف الذي استهدف مطار معيتيقة المدني ليل السبت، مشيرا إلى أن القصف تسبب في إصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال وأحدث أضرارا بالبنية التحتية للمطار.



وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الاحد أن "هذا القصف الاجرامي تزامن مع وصول طائرة تقل حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم مناسك الحج".



وحمل المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية الكاملة عن إظهار الحقيقة لمجلس الأمن الدولي، مطالبا البعثة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها عبر اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الاعتداءات.



وأشار إلى أن هذا القصف وما سبقه من انتهاكات بشعة تعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، منوها أن استهداف المطارات المدنية والطائرات يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا لكافة المواثيق والاعراف الدولية.



ومن جانبها، أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فريقا لتقييم الوضع في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مؤكدة أن 4 صواريخ أصابت الأجزاء المدنية في المطار. وقالت البعثة في بيان لها اليوم الأحد، "بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة، اليوم، أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فريقا لتقييم الوضع في المطار، وتمكن الفريق من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار".



وأضافت أن الهجوم "أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهما لمغادرتها".



وأدانت بعثة الأمم المتحدة بأشد العبارات الهجوم على مطار معيتيقة، مضيفة أن هذا الاعتداء يشكل تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت.



وتابع البيان "تطالب البعثة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية"، لافتة إلى أن هذه هي المرة السابعة منذ أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس.



