حركة خمس نجوم تضع شروطها قبل تشكيل الحكومة الجديد

انسامد - 31 أغسطس /آب - إشترط زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو الجمعة ولادة الحكومة الجديدة في ايطاليا بتنفيذ برنامج الحركة، وإلا فهي مستعدة للإنسحاب من الإتفاق الذي وقعته الاربعاء مع الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.



وقال دي مايو في تصريح صحافي "إن النقاط الواردة في برنامجنا واضحة، وما لم يتم إدراجها في برنامج الحكومة لن نكون قادرين على المشاركة. ومن الأفضل عندها العودة الى صناديق الإقتراع في أقرب وقت ممكن".



وتابع دي مايو في ختام لقاء عقده مع رئيس الحكومة المعين جيوزيبي كونتي "إما أن نكون متفقين على تنفيذه (البرنامج) أو لن نكون قادرين على المضي قدما".



كما رفض دي مايو إدخال تعديلات على "المراسيم الأمنية" التي أصدرها وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف.



