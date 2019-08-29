الحزب الديمقراطي يقبل ترشيح حركةخمس نجوم لكونتي رئيس للوزراء

انسامد - 29 اغسطس - اب - قال لويجى دى مايو، رئيس حركة خمس نجوم، إنه أبلغ الرئيس الإيطالى، اليوم الأربعاء، بتوصل الحركة إلى اتفاق سياسى مع الحزب الديمقراطى المعارض، من أجل تشكيل حكومة جديدة. وأضاف دى مايو، فى تصريحات للصحفيين بعد لقائه مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، أ ولايته جوزن الائتلاف الجديد يجب أن يكون تحت قيادة رئيس الوزراء المنتهيةيبى كونتى.



وقال دى مادى كونتى رئيسا للوزراء حتى يحاول تشكيل حكومة تستمر لمدى زمنى يو: "هناك اتفاق سياسى مع الحزب الديمقراطى على ضرورة تفويض طويل".



يبدو أن الرياح هبت على سفن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي فض ائتلافه الحاكم من حركة النجوم الخمسة طمعًا في الحكم.



وأراد ماتيو سالفيني أن يستغل تنامي شعبيته في إيطاليا، فقرر في وقتٍ سابقٍ توبر المقبل.من شهر أغسطس الجاري إنهاء الائتلاف الحاكم بينه وبين حركة النجوم الخمسة اليمينية، ودعا إلى إجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ مبكرةٍ في شهر أك ويتزعم ماتيو سالفيني حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، وكان يشغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في حكومة جوزيبي كونتي المستقيلة.



وينتمي كونتي لحركة النجوم الخمسة، التي تحظى بأكثرية مقاعد البرلمان بنسبة 32%، لكنها لا تمتلك الأغلبية المطلقة البالغة "50%+1"، وهو ما يجعلها أمام حتمية الدخول في ائتلافٍ مع حزب آخر لتأليف الحكومة.



وبما أن حزب رابطة الشمال اليميني الشعبوي المتشدد هو أقرب الأحزاب لفكر حركة النجوم الخمسن الائتلاف بينهما هو القائم، حتى قرر سالفيني إنهاءه؛ طمعًا في ة، التي تتبنى سياسات شعبويةوفكرًا قوميًا ضد فكرة المؤسسات، كاأن يصبح رئيسًا للحكومة حال إجراء انتخاباتٍ مبكرةٍ.



