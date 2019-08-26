مالطا:اخلاء 356 مهاجرا غير شرعي و تسليمهم الي 6 دول اوروبية

انسامد - 26 اغسطس - اب - اعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات إنه سيتم اخلاء 356 مهاجرا على متن سفينة غير حكومية فرنسية أوشن فايكنج لتسليمهم الي ست دول في الاتحاد الأوروبي.



قال موسكات علندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا ستشارك فيها.لى صفحته على الإنترنت: إن فرنسا وإير وقال إرية في المياه الدولية وتوجههم إلى مالطا ، وبعد ذلك سيتم إعادة توزيعهم علي الدول المذكورة.ن مالطا ستنقلهم إلى سفن تابعة للبح واضاف إنه تم التوصل إلى الاتفاق بهذا الصدد بعد محادثات مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بما فيها فرنسا وألمانيا.



قالت منظمة أطباء بلا حدود في وقت سابق إن المهاجرين ظلوا على متن أوشن فايكنغ ، في البحر لمدة أسبوعين ، لم يتبق منهم سوى خمسة أيام من الإمدادات الغذائية.



وأضافت أن 103 من بين 356 مهاجرا هم من الأطفال.



قالت منظمة أطباء بلا حدود: "لم يتم تخصيص منفذ آمن بعد" و حذرت من التدهور السريع لحالة الصحة للأشخاص الذين كانوا على متنها".



كانت السلطات الايطالية قد منعت السفينة من الرسو في موانئها في ظل سياسة وزير الداخلية المنتهية ولايته وماتيو سالفيني التي تقضي بإغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين.



الصورة لاخلاء سفينة المهاجرين في مالطا