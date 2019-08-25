سعد الحريري: العدوان الإسرائيلي تهديد للاستقرار الإقليمي

أنسامد - 25 اغسطس / آب - قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين من دون طيار فوق الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل" اعتداء على السيادة اللبنانية وخرق صريح لقرار مجلس الأمن 1701".



وأضاف الحريري في بيان له اليوم إنه سيبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الخطوات المقبلة، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي الجديد" يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر".



وأكد أن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسئولية حماية القرار الأممي 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسئولياتها الكاملة في هذا الشأن، بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.



