الؤئيس الايطالي يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة

انسامد - 22 اغسطس - اب - بدأ الرئيس سيرجيو ماتاريلا امس الأربعاء مشاورات مع كبار المسؤولين والأحزاب السياسية بهدف معرفة ما إذا كانت هناك أغلبية وراء حكومة جديدة أو انتخابات بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الثلاثاء بعد أن سحب زعيم الرابطة الوطنية ماتيو سالفيني قوته يوم 8 أغسطس على 14 شهرًا.



تحالف شعبوي مع حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسة.



هناك احتمال لتجمع حركة الخمس نجوم مع خصوم سابقين في الحزب الديمقراطي (يسار الوسط).



إذا لم يوافقوا على تشكيل ائتلاف ، فإن الخيارات الأخرى تشمل حكومة فنية قصيرة لتوجيه البلاد نحو انتخابات عامة ربما في نهاية شهر أكتوبر.



يواجه هذا التحالف معارضة قوية من الكثيرين في كلا الطرفين ، الذين كانوا حتى الآن خصوم سياسيين ولديهم اختلافات سياسية كبيرة.



بدأ ماتاريلا المشاورات مع رؤساء غرفتي البرلمان وسلفه جورجيو نابوليتانو.



سوف يستمر اليوم في استكمال محادثاته مع كافة الاطراف خاصة و انه قد اعرب عن رغبته في التوصل الي حل سريع للازمة الحكومية .



ستكلف الحكومة المقبلة بتمرير ميزانية عام 2021 وتجنب رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 23 مليار يورو من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاقتصاد المتعثر بالفعل.



