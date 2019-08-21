استقالة رئيس الورزاء الايطالي جوزيبي كونتي

انسامد - 21 اغسطس - اب - اعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته قائلا إنه في طريقه لإبلاغ رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا باستقالته من منصبه. وجاء إعلان كونتي عقب جلسة نقاش في مجلس الشيوخ بشأن حكومته، أثاره زعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف والشريك السابق في الائتلاف الحكومي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.



أعلن رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء أنه سيتقدم باستقالته في نهاية نقاش بمجلس الشيوخ حول حكومته، أثاره الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، والشريك السابق في الائتلاف الحكومي.



وقال كونتي "سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا... سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي" بعد النقاشات.



وكان الائتلاف الحكومي الذي تمثله حكومة كونتي مكونا من حركة خمس نجوم الشعبوية وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف الذي يقوده سالفيني. إلا أن الأخير أعلن انهيار الائتلاف في 8 أغسطس/آب بسبب خلاف حول مشروع للسكك الحديدية.



