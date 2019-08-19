السفينة الحربية اتنا في مهمة تدريبية في بيريوس

انسامد - 19 اغسطس - اب - اعلنت البحرية الايطالية عن وصول السفينة ناف إتنا ، و هي وحدة القيادة والدعم اللوجستي التابعة للبحرية الإيطالية ، بقيادة النقيب فاسيللو لوكا باسكوال إسبوزيتو ، إلى ميناء بيرايوس يوم الثلاثاء 20 أغسطس في مهمة تدريبية تنتهي يوم الجمعة 23 أغسطس. أعلن الخبر من قبل البحرية كانت "ناف إتنا" قد بدأت حملتها التدريبية لطلاب الصف الثاني من الأكاديمية البحرية يوم الأحد 21 يوليو بدءاً من ميناء تارانتو ، وبعد جولة في موانئ طنجة وبرشلونة وتونس ، ستصل إلى ميناء بيرايوس.



تهدف حملة التعليم أيضًا للبحرية الإيطالية اظهار التميز الإيطالي وهيبة القوات المسلحة الإيطالية في الخارج من خلال ناف إتنا.



بمناسبة التوقف ، يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس في تمام الساعة 3:30 مساءً ، سيعقد قائد ناف إتنا مؤتمرا صحفيا على متن السفينة لعرض الوحدة والبرنامج المخطط لهما في الحملة التعليمية لعام 2019.



بالنسبة إلى الطلاب ، تعتبر الحملة التدريبية التي تم تنفيذها على "سفينة رمادية" من اهم التدريبات العملية و تعد ايضا إنجازًا طبيعيًا للأنشطة المنفذة خلال السنة الثانية من الدراسات في الأكاديمية وفرصة لاكتساب معرفة متعمقة حول فن الملاحة البحرية و اداب الابحار.



خلال الشهرينيقضيهما الطلبة علي متن اتنا بهدف تحقيق النمو المهني من خلال برنامج تعليمي مكثف ومتنوع ، وذلك من أجل اعدادهم مهنيا لتقبل بيئة العمل. يهدف النشاط التدريبي أيضًا إلى تطوير روح الفريق ومهارات إدارة الأفراد ومقاومة الجهد البدني واكتساب القيم والتقاليد الأخلاقية للبحرية.



