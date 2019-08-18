إسبانيا تعرض استقبال مهاجري سفينة أوبن آرمز

أنسامد - 18 اغسطس / آب - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد أن إسبانيا مستعدة لاستقبال سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" العالقة قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية، وعلى متنها مهاجرين أنقذتهم في البحر المتوسط.



وقال سانشيز في تغريدة له على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "لقد أعطيت تعليمات لإعداد ميناء "الخثيراس" لاستقبال السفينة "أوبن آرمز"، مضيفا : دائما ما تتحرك إسبانيا في مواجهة حالات الطوارئ الإنسانية.



وتابع : من الضروري ترسيخ حل أوروبي منظم يعالج تحدي الهجرة مع قيم التقدم والإنسانية للاتحاد الأوروبي.



وكانت ست دول بالاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وألمانيا ولوكسمبرج والبرتغال ورومانيا وإسبانيا قد عرضت استقبال بعض من المهاجرين على متن سفينة "أوبن آرمز".



ورست سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجرا انتشلتهم من قوارب في البحر المتوسط.



