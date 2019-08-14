الشيوخ الإيطالي يؤجل اتخاذ قرار بشأن مصير حكومة كونتي

انسامد - 14 اغسطس - اب - رفض امس الثلاثاء غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي من شركاء عضو الائتلاف السابق حركة "خمس نجوم" ومن المعارضة طلب اليميني المتطرف المعادي للهجرة ماتيو سالفيني بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وقرروا بدلا من ذلك السماح لكونتي بإلقاء كلمة أمام المجلس لسماع وجهة نظره بشأن الأزمة الحالية في 20 أغسطس.



قوبلت دعوات اليميني راء جوزيبي كونتي بالرفض من قبل مجلس الشيوخ الإيطالي وذلك أثناء جلسة صاخبة عقدت الثلاثاءالمتطرف ماتيو سالفيني بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوز. وكان وزير الداخلي المعادي للهجرة سالفيني طالب بالتصويت على حجب الثقة بعد انسحابه من التحالف الأسبوع الماضية وزعيم حزب "الرابطة".



وتم استدعاء مجلس ية في المجلس الاثنين في الاتفاق على جدول زمني للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة طالب به سالفينيالشيوخ في ذروة فصل العطل بعد أن فشل زعماء التجمعات السياس.



ودعا سالفيني الأف الذي يضم حركة "خمس نجوم" المعادية للمؤسسات، ما أدخل البلاد في أزمة.سبوع الماضي إلى إجراء انتخابات عاجلة بعد أن سحب حزبه من التحال ورغم أن الحكومة لا تزال قثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، المستقل الذي وافق عليها نائب رئيس الوزراء سالفيني وزعيم "خمس نجوم" لويجي دي مايو العام ائمة، دعي مجلس الشيوخ ليقرر ما إذا كان سيصوت على حجب الالماضي. وتشكلت الحكومة قبل 14 شهرا.



