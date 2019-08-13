ايطاليا:مجلس الشيوخ يصوت علي الازمة الحكومية

انسامد - 13 اغسطس - اب - سيقوم مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم بالتصويت على جدول أعمال مجلس الشيوخ للتصويت على جدول الاعمال المتعلق بالأزمة الحكومية .



كانت الازمة قد اندلعت عنالفيني في الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة ، قائلا إن الغالبية الحاكمة لم تعد موجودة بعد الانقسام الحاد في الأصوات على خط السكك الحديدية فائق السرعة و الذي سيصل بين ترينو و ليوندما دعا نائب رئيس الوزراء وزعيم الائتلاف الحكومي ماتيو س .



تنقسم الأحزاب السياسيفع الاجراءات حتي يتسني إجراء انتخابات مبكرة في الخريف بعد أن قدمت اقتراحًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مجلس الشيوخة حول الكيفية التي ينبغي أن تسير بها الأمور ، حيث يريد الائتلاف د. لا يريد شركاء الحكومة السابقون في الرابطة في حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي يسار الوسط تسريع الإجراءات.



و تتوقع مصادر الحزحوالي 159 نائبا سيكونون على استعداد للتصويت لجدول اكثر هدوءا يوم الثلاثاء ب الديمقراطي أن .



و قالت لوريدانا دي بيتا و اخوة ايطاليا قدما طلبا للتصويت على اقتراح كونتي لحجب الثقة يوم الأربعاءريس زعيمة الكتلة المختلطة ان حزبي يمين الوسط فورزا ايطالي.

