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ريتشارد جير في لامبيدوسا لدعم اوبن ارمز
    انسامد - 12 اغسطس - اب - قالت المنظمة الاسبانية غير الحكومية اوبن ارمز في بيان لها إن الممثل الأمريكي ريتشارد جير وصل مؤخرا لامبيدوسا لدعم سفينة المنظمات غير الحكومية الإسبانية و من بينها أوبن أرمز وليعلن عن دعمه للمهاجرين الـ 124 الذين أنقذتهم في الأول من أغسطس في مضيق صقلية.

    وقالت المنظمة في بيان "انضم ريتشارد جير إلينا لتقديم دعمه لطاقمنا وجميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة".

    وقد حضر النجم العالمي مؤتمرا صحفيا في مطار الجزيرة الإيطالية و تسائل حول امكانية السماح للمهاجرين بالدخول.

    ظلت السفينة قابعة في البحر على مدار الأيام الثمانية الماضية ، في انتظار إذن انزال المهاجرين.

    وخلص البيان إلى القول "نعتقد أنه من غير المقبول أن تستمر حياة الرجال والنساء والأطفال في تجاهل وأن الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية ما زالت تنتهك بشكل منهجي".

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