غسان سلامة يدين تفجير بنغازي ويؤكد مواصلة عمل البعثة الأممية

أنسامد - 11 اغسطس / آب - أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة بأشد العبارات الممكنة التفجير الذي وقع السبت أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية، ما أسفر عن عدد من الخسائر بين المدنيين، من بينهم موظفون في الأمم المتحدة.



وأعلن غسان سلامة "بقلب مثقل" وفاة اثنين من موظفي الأمم المتحدة وجرح آخرين. معبرًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وأكد سلامة أن هذا الهجوم الجبان، "الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعدادًا لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانبًا، والعمل معًا من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا".



وأضاف أن "هذا الهجوم لن يثنينا ولن يمنعنا من الاستمرار بالقيام بواجبنا والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها".



وأكد الممثل الخاص على أن التزام الأطراف بشروط هدنة العيد يبعث برسالة قاطعة بأن دماء الليبيين وموظفي الأمم المتحدة، الدوليين منهم والليبيين، الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الشعب الليبي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين، لم تُرق سدى في هذا التفجير الشنيع.



