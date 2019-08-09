الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية الى قبول هدنة انسانية

أنسامد - 9 اغسطس / آب - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية إلى قبول هدنة انسانية في عيد الأضحى.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريده عبر حسابها الرسمي في موقع " تويتر": "تأكيدا لما كانت قد اعلنته سابقا، تدعو بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا كل الاطراف الى قبول هدنة انسانية بمناسبة عيد الاضحى المبارك تبدأ مع صباح العيد".

وعبرت البعثة عن أملها بأن "تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الاطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة/السبت من هذا الاسبوع".

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني منذ مطلع ابريل الماضي.