اوبن ارمز تعلن انها قدتدخل المياه الايطالية بعدانقاذ مهاجرين

انسامد - 8 اغسطس - اب - قالت المنظمة غير الحكومية الإسبانية اوبن ارمز إن سفينة البحث والإنقاذ اوبن ارمز قد تدخل المياه الإيطالية إذا احتجت إلى ذلك بعد إنقاذ 120 شخصًا قبالة ليبيا.



وبموجب مرسوم جديد وافق عليه البرلمان هذا الأسبات تصل إلى مليون يورو ومصادرة السفينة.



وع ، يواجه قادة السفن الذين ينقذون الأشخاص في عرض البحر ويأخذونهم في المياه الإيطالية دون إذن غرام تنتظر سفينة اوبن ارمز منذ ستة أيام لتخصيص ميناء لترسو فيه وقال أوسكار كامبس مؤسس أوبن أرمز لإذاعة كاتالونيا "سندخل إيطاليا إذا واجهتنا مشاكل خطيرة." ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني ، الذي قاد موقف الحكومة الإيطالية المتشدد المتمثل في منع سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية ، من الوصول إلى الموانئ الإيطالية بعد فترة وجيزة من حديث كامبس. .."لقدأمضوا أكثر من الوقت الكافي للوصول إلى إسبانيا ، الدولة التي منحت السفينة علمها".. "لكن ربما لا يريد هؤلاء الرجال سوى استفزازًا سياسيًا.."أذكرهم بأن المياه الإقليمية لإيطاليا مغلقة ونحن مستعدون للاستيلاء على السفينة"