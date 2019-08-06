الحكومة الايطالية تدخل ميزانية النمو حيز التنفيذ

انسامد - 6 اغسطس - اب - صرح رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في اجتماع لنقابات العمال وممثلي الأعمال أن حكومته ستدخل "المرحلة الثانية" التي تركز على تعزيز النمو البطيء في إيطاليا في قانون ميزانية 2020. وقال كونتي: "نعتزم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال قانون الموازنة التالي لتحقيق اتفاق للنمو والتنمية الاجتماعية على أساس أربعة مراحل من اجل حماية الضمان الاجتماعي ، والسياسات النشطة للوظائف والتدريب ، وإطار ضريبي وتنظيمي مواتٍ للقدرة التنافسية ، وأخيرا دعم الاستثمار العام والخاص".



وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إنه من الضروري اتخاذ إجراءات لمساعدة الأسر والتشجيع على إنجاب الأطفال.



وقال: "تعاني القوة الشرائية للأسر من انكماش كبير". وأضاف أنه يريد خفض الاستقطاعات الضريبية "لتحرير الموارد للعمال" مع مطالبة النقابات باتخاذ تدابير لزيادة الدخل المتاح.



