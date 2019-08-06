استعدادا للاستحقاقات الانتخابية التونسية

انسامد 6 اغسطس/ آب تستعد الجالية التونسية بايطاليا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة على صعيدين اولا الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي ستجرى بالخارج ايام 13، 14، و15 سبتمبر 2019. وثانيا الانتخابات التشريعية والتي ستجرى ايام 4، 5، و6 اكتوبر 2019.



التقينا السيد الحبيب المستوري رجل الميدان وثقافة القرب وهو الذي عايش مشاغل الجاليات العربية لنحو 40 سنة بايطاليا، وساهم بسخاء فكري والتزام ثابت في النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي خدمة للجالية التونسية بالخارج ولتونس. وهو اعلامي وسيناتور سابق بمجلس المستشارين ومدير مكتب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بروما ومتحصل على وسام الاستحقاق الوطني بعنوان الثقافة والعديد من الميداليات الشرفية. وهو اليوم مرشح ورئيس قائمة حركة نداء تونس بايطاليا للانتخابات التشريعية المقبلة. "النداء" هو حزب سياسي، أسسه محمد الباجي قائد السبسي الرئيس الاول المنتخب في تونس، عام 2012 (القوة الأولى في الانتخابات السياسية التونسية الأخيرة 2014).



يقود "نداء تونس" حاليا السيد حافظ قائد السبسي رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني والسيد علي الحفصي جدي الأمين العام والسيد عبد الرؤوف الخماسي رئيس المجلس الوطني.



نحن لسنا وحدنا على الساحة الانتخابية بايطاليا التي ظهر اكتظاظ المرشحين من كل الاحزاب وكذلك سجل تواجد القائمات المستقلة فيها جليا للعيان في الاونة الاخيرة. ولكن بالنسبة لنا سنبرز عملنا من خلال الاتصال المباشر بافراد جاليتنا ورصد اهتماماتها ومشاغلها لنقدم باقة من الحلول التي سنضعها بين فقرات استراتيجيتنا للخمس سنوات القادمة لاصلاح وتحيين القوانين والقرارات واعادة الامتيازات التي افتكتها الحكومة من الجالية، وابداء الرأي في القضايا العاجلة ومعالجتها ومنها ايجاد حلول جذرية لعائلات المفقودين بين تونس وايطاليا.



سننافس القائمات الاخرى باسلوب حضاري يغلب عليه الطابع الوطني والمصلحة العليا للجالية التي فقدت الكثير من مكتسباتها الاجتماعية في الاعوام الثمانية الاخيرة.



نحن اعضاء قائمة النداء بايطاليا سنتبع الخطوات التي سيبادر بها حزبنا على المستوى السياسي، وكرئيس قائمة، وضع "نداء تونس" في شخصي ثقته لقيادة الفريق للنصر النهائي ان شاءالله، سأطبق اختيارات الحزب وبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.



آمل أن أفعل شيئًا مفيدًا لجاليتنا التونسية في إيطاليا وتنمية العلاقات الجيدة بالفعل بين تونس وإيطاليا على اصعدة التعاون الإنمائي وتعزيز التبادلات التجارية والثقافية والسياحية ومزيد من التحكم في الهجرة السرية وابدالها الى هجرة قانونية حتى باعادة استخدام الحصص السنوية التي اعتمدت في السابق قبل قانون الهجرة "بوسي فيني".

