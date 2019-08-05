المفوضية الاوروبية تقترح اتفاقية جديدة للهجرة واللجوء

انسامد - 5 اغسطس - اب - قالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تريد "اقتراح òاتفاقية جديدة للهجرة واللجوء" أثناء لقائها برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لعقد اجتماع ثنائي في روما.



وقالت في تصريحات مشتركة"نريد أن تكون إجراءاتنا فعالة وفعالة ولكن إنسانية أيضًا".و اضافت نحن بحاجةò إلى حل جديد".. "إنها ليست مهمة سهلة ، لكننا أدركنا جميعًا أنه لا توجد حلول سهلة." كما اكدت انه من الضروري مراجعة مفهوم المشاركة في الأعباء. ."نحن نعلم أن إيطاليا وإسبانيا واليونان معرضون جغرافياً اكثر من غيرهم من البلدان لهذه الظاهرة لذا من المهم جدًا أن نكون قادرين على التضامن معهم ، لكن هذه ليست عملية أòحادية الجانب" ، قالت فون دير لين إن هدفها السياسي الأساسي هو التغلب على الانقسامات. .



وانتقدتمن ناحية اخري "الانقسامات بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبين الدول الصغيرة والدول الكبرى." و اختتمت تصريحاتها بالقول بان "الاتòحاد الأوروبي يحتاج إلى إيطاليا قوية ومزدهرة".



