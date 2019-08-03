فون دير لين تخبر كونتي بأنها تريد اتفاق جديد للهجرة

أنسامد - 3 أغسطس /آب - قالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم أمس الجمعة إنها تريد "اقتراح اتفاقية جديدة للهجرة واللجوء"، وذلك أثناء لقائها برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لعقد اجتماع ثنائي في روما.



وقالت في تصريحات مشتركة قبل مأدبة غداء عمل ""نحن بحاجة إلى حل جديد. نريد أن تكون إجراءاتنا فعالة وفعالة ولكن إنسانية أيضا".



وأضافت "إنها ليست مهمة سهلة، لكننا أدركنا جميعا أنه لا توجد حلول سهلة. من الضروري مراجعة مفهوم المشاركة من الأعباء" مشيرة "نحن نعلم أن إيطاليا وإسبانيا واليونان معرضون جغرافياومن المهم جدا أن نكون قادرين على ضمان التضامن ، لكن هذه ليست عملية أحادية الجانب" وذكرت فون دير لين أيضا إن هدفها السياسي الأساسي هو التغلب على الانقسامات.وقالت "الانقسامات بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبين الدول الصغيرة والدول الكبرى،الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إيطاليا قوية ومزدهرة".



