السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون إذن ولي

أنسامد - 2 اغسطس / آب - أعلنت المملكة العربية السعودية لائحة جديدة من التعديلات تمنح المواطنات السعوديات الحق في الحصول على جوازات سفر والسفر دون موافقة أولياء أمورهن مثل جميع المواطنين.



وتمت الموافقة على القانون الجديد من قبل مجلس الوزراء السعودي وسيسمح للنساء من سن 21 عاما فما فوق بالسفر خارج البلاد دون وصي.



وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، بحسب بيان وزارة الإعلام السعودية.



وقال البيان إن النظام الجديد هو امتداد لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الساعية إلى تعديل وتطوير اللوائح والقوانين الحكومية بما يتوافق واحتياجات المجتمع، مضيفا أنه يمثل فرصة للنساء لشغل مناصب عليا في الحكومة، بما في ذلك منصب النائب أو مساعد الوزير أو السفير.



