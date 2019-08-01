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ايطاليا:انخفاض البطالة لادني مستوي منذ 2012
    انسامد - الاول من اغسطس - اب - علنت الوكالة الوطنية للاحصاء اليوم إن معدل البطالة في إيطاليا انخفض للشهر الرابع على التوالي في يونيو ، بنسبة 0.1 في المhائة عن شهر مايو ليصل إلى 9.7 ٪.

    قالت هيئة الإحصاء الوطنية أن هذا هو أدنى مستوى تصل له البطالة منذ يناير 2012. وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا في سوق العمل والذين كانوا عاhطلين عن العمل في يونيو انخفض بنسبة 1.5 نقطة ليصل إلى 28.1 ٪ - وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2011. و قال إن عدد الأشخاص العاملين كان مستقرًا إلى حد كبير فيما يتعلق بشهر مايو.

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