بارميتانو يحذر من خطورةالاحتباس الحراري علي الارض

انسامد - 31 يوليو - تموز - دق رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو ناقوس الخطر بشأن أزمة المناخ في الجلسة الأولى مع صحفيين من محطة الفضاء الدولية .



كانت هذه المرة الاولي التي يتكلم فيها حول هذا الموضوع منذ أن بدأ مهمته الجديدة. وقال بارميتانو ، المعروف على نطاق واسع باسمه على تويتر للصحفيين في متحف ليوناردو دا فينشي الوطني للعلوم والتقنية في ميلانو "الفضاء هو المكان المثالي لإطلاق التحذير حول تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض". "في الأشهر الستة الماضية ، رأيت الصحارىتزداد رقعتها و الجليد يختفي.



و اختتم كلمته ارجو ان اكون قد نجحت في تحذيركم من العدو الاول للارض التي نعيش عليه.



و قد انطلقت مهمة أبولو 11 والتي تمثل الذكرى الخمسون لهبوط أول رجل على سطح القمر، في 20 تموز/يوليو 1969، ويعد رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرن أول مَن نزل على سطح القمر.



وفي هذا اليوم انطلق رائد الفضاء الإيطالي، في وكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو في مهمته الثانية، وسيصبح أول إيطالي يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، بعد أن شارك بالفعل في مهمة "الطيران" في المدار لمدة 166 يومًا، وبالتالي واجه بالفعل فترة الحجر الصحي، مرتين كعضو في طاقم الاحتياط المرافق لكل مهمة فضائية، ومرة واحدة كعضو في الطاقم الأساسي.



