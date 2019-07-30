موجة طقس سئ تضرب ايطاليا

انسامد - 30 يوليو - تموز - ضربت موجة من الطقس السئ إيطاليا خلال
عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص.
وقع الإعصار ، خلال الليل يوم السبت و استمر الاحد و بدأ الجو في
التحسن من امس الاثنين ، في منطقة فوسين التابعة لبلدية فيوميتشينو
دفع الاعصار احدي السيارات علي متنها شابا يبلغ27 عامًا .. مما أدى
إلى انزلاقها لعدة عشرات من الكيلومترات.
و قد الحق الاعصار أضرار جسيمة بمحطة بنزين وست سيارات على الأقل .
وقال عمدة فيوميتشينو استيرينو مونتينو "ان الاعصار حول المنطقة
الي ساحة حرب و اضاف ان "الوضع خطير .
تأثر حوالي 20 منزلاً وانهار منزل صغير. هناك أسطح وبلاط وأسوار و
حدائق تكسرت تماما ،.
و قد عثرت قوات الدفاع المدني علي جثة لرجل بالغ من العمر 72
عامًا بالقرب من سيارته ، التي ما زالت عالقة في الوحل بسبب
الفيضان ، في منطقة أولما بالقرب من أرزو. في ألتو أديجي كما قُتلت
العداءة النرويجية سيلجي فيسمن البالغة من العمر 45 عامًا عندما
صدمها البرق أثناء سباق جبل ، وهو سباق جبلي طوله 121 كيلومترًا
يبدأ وينتهي في بولزانو. يقول خبراء إن أزمة المناخ تتسبب في زيادة
حالات الطقس السئ.