موجة طقس سئ تضرب ايطاليا

انسامد - 30 يوليو - تموز - ضربت موجة من الطقس السئ إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص. وقع الإعصار ، خلال الليل يوم السبت و استمر الاحد و بدأ الجو في التحسن من امس الاثنين ، في منطقة فوسين التابعة لبلدية فيوميتشينو دفع الاعصار احدي السيارات علي متنها شابا يبلغ27 عامًا .. مما أدى إلى انزلاقها لعدة عشرات من الكيلومترات. و قد الحق الاعصار أضرار جسيمة بمحطة بنزين وست سيارات على الأقل .



وقال عمدة فيوميتشينو استيرينو مونتينو "ان الاعصار حول المنطقة الي ساحة حرب و اضاف ان "الوضع خطير . تأثر حوالي 20 منزلاً وانهار منزل صغير. هناك أسطح وبلاط وأسوار و حدائق تكسرت تماما ،.



و قد عثرت قوات الدفاع المدني علي جثة لرجل بالغ من العمر 72 عامًا بالقرب من سيارته ، التي ما زالت عالقة في الوحل بسبب الفيضان ، في منطقة أولما بالقرب من أرزو. في ألتو أديجي كما قُتلت العداءة النرويجية سيلجي فيسمن البالغة من العمر 45 عامًا عندما صدمها البرق أثناء سباق جبل ، وهو سباق جبلي طوله 121 كيلومترًا يبدأ وينتهي في بولزانو. يقول خبراء إن أزمة المناخ تتسبب في زيادة حالات الطقس السئ.



