كونتي .. الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدًا عن تحقيق الإصلاح

انسامد - 29 يوليو - تموز - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدًا عن تحقيق الإصلاح الذي يحتاج إليه.



وقال كونتي أمام المؤتمر الثالث عشر للسفراء الإيطاليين بوزارة الخارجية في روما: "لا يزال تغيير وتيرة الاتحاد الأوروبي غير مكتمل ، لكنه ضروري بشكل متزايد". و اردف "يبدو أن رئيس المفوضية الأوروبية المنتخب حديثًا أورسولا فون دير لين يدرك هذا الأمر ، وهو أمر يستحق التقدير". وقال وزير الخارجية انزو مافيرو ميلانيزي في المؤتمر إن الحديث عن عزل إيطاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي امر غير وارد.



وقال موافيرو ميلانيسي "كثيرا ما يسألني ما إذا كانت إيطاليا معزولة..لكن المسألة ليست كذلك." و اضاف "السؤال هو ، في الوقت الحالي ، الاتحاد الأوروبي غير متحيز لأنه يمر بفترة نمو معقدة للغاية." علينا العمل من أجل دفع الاتحاد الأوروبي على المشاركة ، وإيطاليا تريد أن تكون مؤثرة في هذا الصدد".



