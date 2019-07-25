كونتي:الحكومة فوق مستوي الشبهات في قضية الرشوة الروسية

انسامد - 25 يوليو - تموز - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم قضاة ميلانو يبحثون قضية الرابطة مع روسيا وانه حتى الآن "لا توجد عناصر تؤثر على الثقة بأعضاء الحكومة" ، في إشارة إلى ما قاله زعيم الرابطة ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.



وقال إن مستوى الحكومة كان "متميزا و محميا" اثناء تحقيق ميلانو حيث يخضع جيانلوكا سافويني المتحدث باسم سلفيني السابق للتحقيق للاشتباه في وجود فساد دولي.



وقال كونتي "لا نعرف البيانات أو النتائج المحتملة لتحقيقات ميلانو".



و اضاف إنه سيعمل على التأكد من حضور الأشخاص المعتمدين فقط في الاجتماعات الحكومية.



أخبر كونتي مجلس الشيوخ أن جيانلوكا سافويني ، المتحدث السابق لزعيم الرابطة ماتيو سالفيني ، كان في موسكو في الفترة من 15 إلى 16 يوليو من العام الماضي ضمن الوفد المرافق لسالفيني ولم يعمل قط كمستشار حكومي. هذا و يزعم سافويني انه تمت مناقشة التمويل الروسي للرابطة في موسكو في 18 أكتوبر.



كان سلفيني حاضراً في موسكو في 15 يوليو 2018 لحضور نهائيات كأس العالم وفي 16 يوليو 2018 للقاء نظرائهم الروس.



قال كونتي إنه لم يتلق أي معلومات من زعيم الرابطة ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سالفيني بشأن الادعاءات بأن الرابطة ناقشت الحصول على أموال روسية عبر رشاوى النفط.



يزعم أن سافويني ناقش تخصيص مبلغ 65 مليون يورو من أرباح النفط الروسي لصالح الرابطة ، وهي أموال لم يتم تسليمها على الإطلاق.



قالت مصادر التحقيق في ميلانو إن سافويني كان حاضراً في محادثات فندق متروبولار .



