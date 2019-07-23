رئيس الوزراء الايطالي يدعو لاجتماع النقابات العمالية

انسامد - 23 يوليو - تموز - استدعى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي
اليوم النقابات العمالية وأصحاب العمل إلى اجتماعات منفصلة يوم
الخميس لمناقشة خطط الحكومة لإصلاح النظام الضريبي.
تم استدعاء اتحادات النقابات الثلاث الكبرى - لإجراء محادثات بشأن
الميزانية مع أرباب العمل من قبل وزير الداخلية ماتيو سالفيني
الأسبوع الماضي ، مما أثار غضب كونتي الذي قال إن نائب رئيس
الوزراء كان يقوم دوره.
سيبدأ اجتماع أرباب العمل في الساعة 19:00 وسيشارك فيه كل من
اتحادات الصناعات و التجارة و تجمع السياحة و الخدمات و الحرف
اليدوية و الصناعات الصغيرة .
من المقرر ان يجتمع كونتي في وقت مبكر من بعد الظهر مع ممثلي كافة
اتحادات العمال.
و من جهته رحب زعيم الاتحاد العام للعمال الايطاليين موريزيو
لانديني بدعوة من رئيس الوزراء قائلا "الآن يمكننا إجراء محادثات
حقيقية".