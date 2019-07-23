Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
رئيس الوزراء الايطالي يدعو لاجتماع النقابات العمالية
    انسامد - 23 يوليو - تموز - استدعى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم النقابات العمالية وأصحاب العمل إلى اجتماعات منفصلة يوم الخميس لمناقشة خطط الحكومة لإصلاح النظام الضريبي.

    تم استدعاء اتحادات النقابات الثلاث الكبرى - لإجراء محادثات بشأن الميزانية مع أرباب العمل من قبل وزير الداخلية ماتيو سالفيني الأسبوع الماضي ، مما أثار غضب كونتي الذي قال إن نائب رئيس الوزراء كان يقوم دوره.

    سيبدأ اجتماع أرباب العمل في الساعة 19:00 وسيشارك فيه كل من اتحادات الصناعات و التجارة و تجمع السياحة و الخدمات و الحرف اليدوية و الصناعات الصغيرة .

    من المقرر ان يجتمع كونتي في وقت مبكر من بعد الظهر مع ممثلي كافة اتحادات العمال.

    و من جهته رحب زعيم الاتحاد العام للعمال الايطاليين موريزيو لانديني بدعوة من رئيس الوزراء قائلا "الآن يمكننا إجراء محادثات حقيقية".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تورينو: ذكري صعود الانسان علي القمر

    ألبوم الصور