رئيس الوزراء الايطالي يدعو لاجتماع النقابات العمالية

انسامد - 23 يوليو - تموز - استدعى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم النقابات العمالية وأصحاب العمل إلى اجتماعات منفصلة يوم الخميس لمناقشة خطط الحكومة لإصلاح النظام الضريبي.



تم استدعاء اتحادات النقابات الثلاث الكبرى - لإجراء محادثات بشأن الميزانية مع أرباب العمل من قبل وزير الداخلية ماتيو سالفيني الأسبوع الماضي ، مما أثار غضب كونتي الذي قال إن نائب رئيس الوزراء كان يقوم دوره.



سيبدأ اجتماع أرباب العمل في الساعة 19:00 وسيشارك فيه كل من اتحادات الصناعات و التجارة و تجمع السياحة و الخدمات و الحرف اليدوية و الصناعات الصغيرة .



من المقرر ان يجتمع كونتي في وقت مبكر من بعد الظهر مع ممثلي كافة اتحادات العمال.



و من جهته رحب زعيم الاتحاد العام للعمال الايطاليين موريزيو لانديني بدعوة من رئيس الوزراء قائلا "الآن يمكننا إجراء محادثات حقيقية".



