سالفيني سيلتقي دي مايو لحل خلافاتهما

انسامد - 22 يوليو - تموز - صرح لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزعيم حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسة وزعيم الرابطة الوطنية ماتيو سالفيني كل على حدة بأنهم سيجتمعون لمناقشة سبل تخفيف التوترات التي أثارت الحديث عن أزمة حكومية.



لكن سالفيني قال إنه لا يزال يواجه مشكلة في المواقف السلبية التي يتخذها العديد من اعضاء حركة خمس نجوم تجاه سياسة الرابطة .



استبعد دي مايو أزمة الحكومة ودعا إلى إجراء محادثات مع سالفيني من أجل "المضي قدمًا" بعد أن اقتربت العلاقات بين الحليفين الشعبويين من نقطة الانهيار.



قال دي مايو في "أستبعد حدوث أزمة ، لقد تعلمت دائمًا عدم الخوف: لدينا إصلاحات مهمة يجب تحقيقها".



و صلت التوترات إلى ذروتها يوم الخميس ، حيث قال سالفيني إنه فقد الثقة الشخصية في دي مايو وسط خلافات حول رئيس المفوضية الأوروبية الجديد ، الذي صوتت ضده الرابطة ، وعلى التمويل الروسي المزعوم لحزب سالفيني.



ا تهم سلفيني حزب بالتغاضي عن الحزب الديمقراطي المعارض (يسار الوسط) ، وهو ما نفاه دي مايو بغضب.



وشدد دي مايو أيضًا يوم الجمعة على أنه لا يشتبه في حصول سالفيني على أموال روسية.



و اكد سالفيني انه سيلتقي دي مايو و اشار الي ان ايطاليا لا يمكن ان تتقدم مع وجود الكثير من اللاءات.



