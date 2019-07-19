إيطاليا: لويجي دي مايو يستبعد وجود أزمة في الحكومة

أنسامد - 19 يوليو/ تموز - استبعد نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو وجود أزمة داخل الحكومة مع زعيم حزب "الرابطة" ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، ودعا إلى إجراء محادثات مع ماتيو سالفيني من أجل "المضي قدمًا" بعد تصاعد التوتر بينهما هذا الاسبوع.



وقال لويجي دي مايو في تصريحات متلفزة: "أنا أستبعد أن تكون هناك أية أزمة"، في نطاق الحكومة، لقد تعلمت دائما عدم الخوف. لدينا إصلاحات مهمة يجب إنجازها.



وصلت التوترات إلى ذروتها يوم الخميس عندما قال سالفيني إنه فقد الثقة في دي مايو وسط خلافات حول التمويل الروسي المزعوم لحزب سالفيني وحول انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية الجديد، ففي حين أعطت حركة خمس نجوم أصواتها لوزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين، رفضت الرابطة هذا الأمر. وقال سالفيني، وهو رئيس الرابطة اليمينية الإيطالية إنه لم يعد لديه "أي ثقة على المستوى الشخصي" في الحركة.



ودعا لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني للقائه في وقت لاحق اليوم الجمعة لتخفيف التوتر.



وشدد لويجي دي مايو الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة أنه لم يتهم سالفيني بالحصول على تمويل روسي، قائلا "إذا شككت في سالفيني، فلن أكون في الحكومة".



