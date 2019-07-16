سالفيني يغضب كونتي بحديثه حول الميزانية

انسامد - 16 يوليو - تموز - صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني لنقابات العمال الثلاث الكبرى ومجموعات أصحاب العمل يوم بأن الحكومة ترغب في تحديد مشروع قانون موازنة العام المقبل بحلول شهر أغسطس ، وكانت حريصة على الحصول على تفاصيلها ، مما أثار غضب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي قال إن الأمر متروك له و ليس من حق نائبه أن يقرر شكل وجدول زمني لأي محادثات الميزانية.



وقد أعلن عن جولة جديدة من المحادثات في غضون أسبوعين ، أو على أي حال قبل نهاية الصيف ، حسبما ذكرت مصادر النقابات واصحاب العمل.



تعمل الحكومة علي وضع ميزانية تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي مع إيجاد الأموال اللازمة لتمرير ضريبة ثابتة بنسبة 15في المائة خلال الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل ، قال أرماندو سيري ، نائب رئيس الجامعة الاقتصادية ، إن الضريبة الثابتة ستفيد 20 مليون أسرة و 40 مليون دافع ضرائب.



قال سلفيني إنه ستكون هناك جولة محادثات جديدة مع النقابات وأصحاب العمل "في بداية أغسطس".



