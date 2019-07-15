كونتي:الحكومة ليست في خطر بسبب قضية رشوة الروس

انسامد - 15 يوليو - تموز - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن حكومته ليست في خطر الانهيار بسبب الشكوك التي اثارها شخص مقرب من حزب الرابطة بشأن الحصول على تمويل من خلال رشوات النفط من روسيا.



بدأ ممثلو الادعاء في ميلانو تحقيقًا حول تقارير تفيد بأن رئيس رابطة لومبارديا - روسيا باولو سافويني التقى مع اثنين آخرين من الإيطاليين وثلاثة روس في أحد فنادق موسكو لمناقشة سحب مبلغ قدره 65 مليون يورو من أرباح النفط.



حضر سافوينى ايضا اجتماعين ثنائيين ضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



وأضاف كونتي الذي أصدر في مطلع الأسبوع بيانًا يتناقض مع تصريحات نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني فيما يتعلق بحضور سافويني في الاجتماعات الثنائية: "يبدو أن هذه ملاحظة خاطئة بالنسبة لي لأقول إنها قد تعرض الحكومة للخطر".."أعتقد أنني كنت واضحًا للغايةحيث قلت سأترك القضاء يحقق".



وقال وزير الداخلية وزعيم الرابطة سالفيني إن حزبه لم يتقاض ولو روبل واحد من الروس ووصف القضية بأنها "سخيفة".



