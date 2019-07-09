خلاف وزيرى الدفاع و الداخلية الايطاليين حول انقاذ المهاجرين

انسامد - 9 يوليو - تموز - اشتبك وزيري الدفاع و الداخلية الايطاليين إليزابيتا ترينتا وماتيو سالفيني بشأن عمليات الإنقاذ السابقة للمهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط علي ضؤالنداء الذي وجهه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للجميع لمساعدة المهاجرين.



وقالت وزيرة الدفاع للصحافة "لقد حذرت سلفيني من أن المنظمات غير الحكومية ستعود إذا تم إنهاء عملية صوفيا".



ورد سالفيني: "الأرقام تتحدث عن نفسها" ، في إشارة إلى انخفاض حاد في مغادرة المهاجرين والوافدين.



وأضاف سالفيني "لا أريد أن اشتبك مع اي احد حول هذا الموضوع رغم القلق الذي يعتري المسؤلين".



"إن مهمة صوفيا ، مع كل الاحترام الواجب ، أنقذت عشرات الآلاف من المهاجرين وجلبتهم جميعًا إلى إيطاليا ، لأن هذه كانت قواعد المهمة..



لكن هل محاربة الهجرة الغير شرعية تعني إنقاذ عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يهيمون في البحر المتوسط ​​واحضارهم جميعًا إلى إيطاليا.



وقال سالفيني ، الذي أغلق الموانئ الإيطالية أمام منظمات الإغاثة غير الحكومية "بحلول نهاية هذا الأسبوع ، سيكون لدينا اجتماع للقانون والنظام في وزارة الداخلية حول هذه القضية وغيرها".



وفي الوقت نفسه قال البابا في قداس يوم الاثنين التذكاري أن المهاجرين هم أشخاص وليسوا قضية اجتماعية ، ويجب على الجميع مساعدتهم.



وقال في احتفال للمهاجرين ورجال الإنقاذ الذين يحتفلون بالذكرى السادسة لزيارته التاريخية إلى لامبيدوسا: "المهاجرون أشخاص ، إنها ليست مجرد مسألة قضايا اجتماعية " "إنها ليست مجرد مسألة مهاجرين.. بالمعنى المزدوج أن المهاجر هو أولاً وقبل كل شيء من البشر ، وهم اليوم يمثلون رمزًا لكل من يتجاهلهم في المجتمع ".



ومضى البابا قائلاً إنه يجب مساعدة المهاجرين وأنه لا يمكن لأحد أن يتجنب القيام بذلك.



