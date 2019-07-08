السفينة اليكس ترسو في لامبيدوسا بعد انقاذ مهاجرين غير شرعيين

انسامد - 8 يوليو - تموز - قررت سفينة اليكس التابعة لمنظمة البحر
الأبيض المتوسط غير الحكومية البقاء خارج لامبيدوسا ، حيث دخلت
قسرا إلى ميناءالجزيرة بعد إنقاذ 41 مهاجراً في البحر.
وقالت مصادر بوزارة الداخلية إنه تم احتجاز طالبي اللجوء الذين
ظلوا بالحجز ، بينما تم التحقيق مع القبطان والطاقم بتهمة تسهيل
الهجرة غير الشرعية المزعومة.
و علي صعيد اخر اضطرت سفينة البحث والإنقاذ الان كيردي دخلت في
مواجهات مع السلطات الإيطالية الا انها في النهاية اضطرت الي تغيير
وجهتها و الاختفاء في مالطا و علي متنها 65 مهاجرا غير شرعي .
الصورة: سفينة الانقاذ الان كيردي في مالطا و علي متنها 65 مهاجرا
غير شرعي