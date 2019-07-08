السفينة اليكس ترسو في لامبيدوسا بعد انقاذ مهاجرين غير شرعيين

انسامد - 8 يوليو - تموز - قررت سفينة اليكس التابعة لمنظمة البحر الأبيض المتوسط غير الحكومية البقاء خارج لامبيدوسا ، حيث دخلت قسرا إلى ميناءالجزيرة بعد إنقاذ 41 مهاجراً في البحر.



وقالت مصادر بوزارة الداخلية إنه تم احتجاز طالبي اللجوء الذين ظلوا بالحجز ، بينما تم التحقيق مع القبطان والطاقم بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية المزعومة. و علي صعيد اخر اضطرت سفينة البحث والإنقاذ الان كيردي دخلت في مواجهات مع السلطات الإيطالية الا انها في النهاية اضطرت الي تغيير وجهتها و الاختفاء في مالطا و علي متنها 65 مهاجرا غير شرعي .



الصورة: سفينة الانقاذ الان كيردي في مالطا و علي متنها 65 مهاجرا غير شرعي