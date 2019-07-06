الحكم بالسجن 6 أشهر على عمدة ميلانو في قضية "إكسبو"

أنسامد - 6 يوليو / تموز - حكم على عمدة ميلانو جوسيبي سالا يوم الجمعة بالسجن لمدة ستة أشهر، وتم تخفيف العقوبة إلى غرامة قدرها 45000 يورو ، بسبب تصريحات مزيفة حول معرض يونيفرسال اكسبو 2015 في مدينة شمال إيطاليا.



وقال سالا بعد الحكم "أؤكد لسكان ميلانو أنني سأبقى عمدة لمدة عامين آخرين من فترة ولايتي وهذ الحكم لن يكون له أي تأثير على قدراتي بصفتي عمدة ميلان".



وقال نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة الوطنية ماتيو سالفيني "أنا لست مسرورا بالحكم، وأنا فخور بالمعرض".



وكان ممثلو الادعاء في ميلانو قد طلبوا عقوبة بالسجن لمدة 13 شهرا لسالا في قضية مزعومة تتعلق ببرنامج الخدمات لمعرض ميلان.



وقال ممثلو الادعاء إن سالا وجهت إليه اتهامات كاذبة وانتهاك القواعد بما في ذلك قانون المناقصات في إيطاليا.



قالوا إنه فعل ذلك من خلال التنازل المباشر عن عقد لتوريد 6000 شجرة إلى شركة Mantovani SpA دون عقد مناقصة عامة.



وقال سالفاتور سكوتو محامي سالا إنه ينبغي تبرئة سالا من قاضي جلسات الاستماع الأولية لأنه لم يرتكب أي خطأ وأن المدعين "بعيدون عن الواقع".



