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اندلاع بركان سترومبولي:مصرع سائح
    انسامد - 4 يوليو - تموز - قتل شخص واحد علي الاقل في مجموعة الانفجارات المتتالية التي ضربت جزيرة سترومبولي و هي احدي جزر ايوليان الواقعة قبالة صقلية .

    و قد اصيب السائحون بحالة ذعر شديدة بسبب الانفجارات التي حدثت و هربوا بعيدا عن البحر.

    و يؤكد عمدة جزيرة ليباري اكبر جزر المجموعة ان السائح الذي لقي مصرعه قد وصل الي فوهة البركان.

    و قد تبع هذه الانفجارات سقوط الحمم من فوهة البركان الشهير الذي يقذف الاحجار الساخنة بالاضافة الي الدخان الكثيف المنبعث من داخله و هناك عدة حرائق اندلعت علي الجزيرة ما ادي الي تدخل رجال الاطفاء و الطائرات لانهاء الحرائق في الجزيرة.

    وقال جيانلوكا جيوفري ، وهو صحفي ومالك لسوق في جينسوترا ، لوكالة الأنباء الإيطالية "جميع الأشخاص الذين كانوا في القرية حوالي مئة سائح ومقيم ، إما مختبئين في منازلهم أو ألقوا بانفسهم في البحر...و اضاف "الوضع حرج على الرغم من عدم إصابة أي شخص".

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