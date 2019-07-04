اندلاع بركان سترومبولي:مصرع سائح

انسامد - 4 يوليو - تموز - قتل شخص واحد علي الاقل في مجموعة
الانفجارات المتتالية التي ضربت جزيرة سترومبولي و هي احدي جزر
ايوليان الواقعة قبالة صقلية .
و قد اصيب السائحون بحالة ذعر شديدة بسبب الانفجارات التي حدثت و
هربوا بعيدا عن البحر.
و يؤكد عمدة جزيرة ليباري اكبر جزر المجموعة ان السائح الذي لقي
مصرعه قد وصل الي فوهة البركان.
و قد تبع هذه الانفجارات سقوط الحمم من فوهة البركان الشهير الذي
يقذف الاحجار الساخنة بالاضافة الي الدخان الكثيف المنبعث من داخله
و هناك عدة حرائق اندلعت علي الجزيرة ما ادي الي تدخل رجال الاطفاء
و الطائرات لانهاء الحرائق في الجزيرة.
وقال جيانلوكا جيوفري ، وهو صحفي ومالك لسوق في جينسوترا ، لوكالة
الأنباء الإيطالية "جميع الأشخاص الذين كانوا في القرية حوالي مئة
سائح ومقيم ، إما مختبئين في منازلهم أو ألقوا بانفسهم في
البحر...و اضاف "الوضع حرج على الرغم من عدم إصابة أي شخص".