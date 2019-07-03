اطلاق سراح كارلا راكيتي قائدة سي ووتش المحجوزة في ايطاليا

انسامد - 3 يوليو - تموز - اطلق صباح اليوم سراح قائدة سفينة الانقاذ الالمانية سي ووتش 3 كارولا راكيتي بعد أن رفض قاض مدينة أجريجينتو الصقلية طلبًا من النيابة العامة لإبقائها قيد الإقامة الجبرية. فرضت راكيتي ، البالغة من العمر 31 عامًا من ألمانيا ، حظراً يوم السبت على الهبوط على 40 مهاجراً في جزيرة لامبيدوزا قائلة إنها تخشى أن ينتحر البعض منهم بعد أن كانوا في البحر لمدة 17 يومًا بعد عملية إنقاذ قبالة ليبيا.



راكيتي ، التي تخضع للتحقيق بسبب مساعدة مهاجرين غير شرعيين اصطدمت بسفينة تابعة للشرطة المالية أثناء عملية انقاذ مهاجرين شرعيين في البحر المتوسط ..الا انها قالت إنها لم تكن تستطيع تجنب ذلك ولم تصطدم عمداً.



تتبع سفينة الانقاذ سي ووتش 3 المنظمة الألمانية لإنقاذ المهاجرين سي ووتش وترفع علمًا هولنديًا.



