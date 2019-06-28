ليبيا: إنقاذ 391 مهاجرًا شمال شرق طرابلس

أنسامد - 28 يونيو/ حزيران - أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ أربعة قوارب مطاطية كان على متنها 391 مهاجرًا غير شرعي، شمال شرق طرابلس أيام الإثنين والثلاثاء والخميس 24 و25 و27 يونيو.



وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية في بيان له أنه جرى إنقاذ قارب مطاطي على متنه 117 مهاجرًا غير شرعي يوم الإثنين الماضي، شمال زليطن.



وأضاف أنه تم إنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي على متن زورق مطاطي شمال غرب الخمس يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وأفريقية وتم تسليمهم لمركز إيواء الخمس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتابع البيان أن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ 97 مهاجرا غير شرعي يوم الخميس كانوا على متن قارب مطاطي خرج من منطقة القره بوللي شمال غرب الخمس، منوها أن المهاجرين من جنسيات مختلفة (73 سودانيًا، و21 من جنوب السودان، مهاجر غير شرعي من بنغلاديش، وليبيين اثنين).



كما تم إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي يوم الخميس أيضا بينهم 11 امرأة و5 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 55 ميل شمال منطقة الخمس.



وأكد أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، النساء والأطفال تم تسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخميس، والرجال إلى مركز إيواء زليطن.



