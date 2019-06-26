استمرار اعمال ورشة البحرين حول السلام بالشرق الأوسط

انسامد - 26 يونيو - حزيران - تتواصل في العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط. وكان مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، أكد على أن الخطة الأميركية تشكل "فرصة القرن" وفرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.



وقال كوشنر: "نحن هنا لنعمل معاً لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. البعض يجدون تسمية هذه الورشة على أنها صفقة القرن، لكنها ليست بصفقة بل هي فرصة القرن إن كانت القيادة قادرة وشجاعة بما يكفي لتحقيق هذه الفرصة".



كوشنر قال إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعيش الجميع بكرامة واحترام.



وأضاف: "الولايات المتحدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعيش الجميع بكرامة واحترام وأن النمو الاقتصادي للشعب الفلسطيني، لا يمكن دون حل عادل وسلمي لهذا النزاع".



وقبل ذلك جدّدت السعودية تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتُها القدسُ الشرقية، ودعت لتضافر الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.



كما أكدت السعودية دعمها جميع الجهود الدولية، التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.



هذا وتشارك السعودية في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار"، التي تنظمها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة بوفد برئاسة وزير المالية، محمد الجدعان.



