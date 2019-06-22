افتتاح "مبهر" لكأس الأمم الأفريقية في مصر

أنسامد - 22 يونيو/ حزيران - افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الجمعة، والتي تقام في بلاده في الفترة من 21 يونيو حزيران وحتى 19 يوليو تموز المقبل. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من حفل الافتتاح "المبهر" وتحولت أرضية ملعب استاد القاهرة، التي احتل منتصفها هرم ضخم توسط هرمين آخرين أصغر حجما، إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية، تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الافريقية.وانطلقت البطولة بأغنية "متجمعين" التي اشترك في أدائها المغني المصري حكيم، الذي غنى بالعربية، والنيجيري فيمي كوتي، المرشح لجائزة جرامي أربع مرات والذي غنى بالإنجليزية، والمغنية دوبيه غناهوري من ساحل العاج الفائزة من قبل بجائزة جرامي والتي أدت الجزء الخاص بها باللغة الفرنسية.



وشارك مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وافريقية، في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة.وبعد عرض شعارات الدول المشاركة على جوانب الأهرامات الثلاثة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الافريقية داخل الهرم الأكبر على مسرح أدى عليه حكيم وكوتي وغناهوري أغنية افتتاح البطولة.



وقد أشادت الصحف العالمية بحفل الإفتتاح فقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية" إن حفل الافتتاح الذي أقيم بإستاد القاهرة الدولي كان مذهلاً تحت السماء المظلمة.



وأضافت أنه ظهر على أرضية الملعب 3 أهرامات ضخمة، بالإضافة إلى أضواء ليزر حمراء مضيئة جنبًا إلى جنب من الإضاءة الخاصة بـ60 ألف مشجع في المدرجات.



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن إستاد القاهرة شهد حضور 75 ألف مشجع، وتواجدت أهرامات عملاقة على أرض الملعب.



وأضافت أن حفل الافتتاح تضمن رقصات أنيقة كونت على أرض الملعب وجهًا فرعونيًا، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الألعاب النارية.



وقد افتتح منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، سجله النجم محمود حسن "تريزيجيه" .



