ليبيا:انشقاق كتيبة مشاة تابعة لميليشيات طرابلس

انسامد - 19 يونيو - حزيران - أعلنت إحدى الكتائب التابعة لميليشيات طرابلس، الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر.



يتناول اللقاء دور القوات المسلحة في نهيئة ظروف بناء ليبيا دعم الجيش الليبي يتصدر اجتماع القوى الوطنية في القاهرة وقالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، أنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس منذ أبريل الماضي.



وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.



