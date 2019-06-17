الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة السراج لحل الأزمة الليبية

انسامد - 17 يونيو - حزيران - رحب الاتحاد الأوروبي بمبادرة رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج" لحل الأزمة الليبية. و يقول في بيان له "الاتحاد الأوروبي لطالما دعم أي مقترح بناء لدفع العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وإنهاء النزاع والانقسام، والمقترح الذي تقدم به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الاحد هو بالتأكيد خطوة في ذلك الاتجاه "وفق ما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها على "فيسبوك". وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل في دعم الشعب الليبي والأمم المتحدة في تصميمهما على بناء سلام دائم والاستقرار في البلاد.

