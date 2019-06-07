ليبيا: تعرض مطار معيتيقة بطرابلس لقصف جوي

أنسامد - 7 يونيو/ حزيران - تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي من قبل طيران قوات الجيش الوطني الليبي للمرة الثانية خلال 24 ساعة.



وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إنه "للمرة الثانية على التوالي مقاتلات القوات الجوية تقوم بالإغارة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة وتُدمّر طائرة تركية مُسيّرة بالقرب من الدُشم العسكرية".



ويأتي القصف الجوي بعدما تم استهداف مطار معيتيقة الدولي في وقت مبكر أمس الخميس، حيث تم استهداف طائرة تركية مسيرة.



وتشهد ليبيا معارك قرب طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي بقياة المشير خليفة حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني منذ مطلع ابريل الماضي.



