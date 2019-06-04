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ليبيا:انقاذ 92 مهاجر غير شرعي
    انسامد - 4 يونيو - حزيران - تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل (الزورق فزان) يوم الإثنين 3 يونيو 2019م من إنقاذ قارب مطاطي على متنه (92) مهاجر غير شرعي، من بينهم (77) رجل، (11) نساء، (4) اطفال، وذلك على بعد 55 ميل شمال القره بوللي.

    المهاجرون غ ش من جنسيات أفريقية مختلفة وعدد (2) من بنغلاديش. تم نقل المهاجرين و الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل. وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

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