ليبيا:الأمم المتحدة تحذر من تدفق المتطرفين

انسامد - 28 مايو - ايار - مع اقتراب المعارك من وسط العاصمة طرابلس، جددت الأمم المتحدة مخاوفها من تحول البلاد إلى ساحة للمتطرفين.



وفي تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، مساء أوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا أن الممثل الخاص للأمين العام أكد في الجلسات المغلقة والعلنية ومن مختلف المنابر أن هناك مخاوفَ حقيقية من أن تصبح ليبيا مجدداً، ساحةً لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة.



كما نفت البعثة الأممية صحة تصريحات منسوبة لرئيسها غسان سلامة بشأن وصول متطرفين من سوريا إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.



وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا حذر في 21 مايو من أن معركة الوصول إلى طرابلس تشكل "بداية حرب طويلة ودامية"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.



يذكر أنه منذ بداية العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، ظهرت قيادات إرهابية وشخصيات مطلوبة محليا ودوليا في العديد من الجرائم، في مقاطع مصورة في ساحات القتال، مساندة قوات حكومة الوفاق